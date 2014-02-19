مصادر: دبي تتفق على تمديد أجل دين بقيمة 10 مليارات دولار للإمارات

دبي ـ قالت مصادر مطلعة لرويترز الأربعاء إن دبي توصلت إلى اتفاق على تمديد أجل دين بقيمة عشرة مليارات دولار كان مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي قدمه للإمارة إبان الأزمة المالية العالمية.

ويحل موعد استحقاق القرض الذي أخذته دبي قبل خمسة أعوام في مارس وساعد القرض دبي والشركات شبه الحكومية فيها على تفادي التعثر خلال الأزمة المالية عندما انهار سوق العقارات في الإمارة وتجمدت أسواق القروض.

وقال مصدر طلب عدم الكشف عن اسمه نظرا لأن الاتفاق لم يعلن رسميا بعد "تم الاتفاق. وسيجري تمديد أجل الدين بشروط أفضل." وبلغ كوبون الفائدة على سندات الدين السابقة أربعة بالمئة.

ولم يذكر المصدر أي تفاصيل عن الشروط أو مدة تمديد القرض.

وامتنع متحدثون رسميون ومسؤولون آخرون بالحكومة والبنك المركزي عن التعليق أو لم يتسن الاتصال بهم.

وكان من المتوقع على نطاق واسع تمديد أجل القرض. وتشهد دبي الآن تعافيا قويا من الأزمة الاقتصادية مع انتعاش القطاع العقاري بها والتجارة والسياحة. لكن دبي لا تزال تواجه استحقاقات كبيرة في السنوات المقبلة.

ووفقا لصندوق النقد الدولي يحل موعد استحقاق ديون تبلغ نحو 78 مليار دولار على دبي والكيانات شبه الحكومية هناك بين عامي 2014 و2017.

وفي نوفمبر المقبل تواجه حكومة دبي موعد استحقاق ما تصل قيمته إلى عشرة مليارات دولار من السندات الخمسية والصكوك التي اتفق بنك أبوظبي الوطني وبنك الهلال على شرائها من الإمارة في إطار المساعدات لمواجهة الأزمة. ولم يقل البنكان كيف سيتم التعامل مع هذا الدين ولكن كثيرين في الأسواق يتوقعون تمديد أجل الدين كليا أو جزئيا.