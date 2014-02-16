ديار الإماراتية تسمح للأجانب بتملك 25% من أسهم الشركة

أبوظبي - قالت شركة ديار للتطوير العقاري، الأحد، إنها تنوي السماح للأجانب بالاستثمار في أسهمها وتملك حصة 25 % من رأسمالها.

وتشترط توصية مجلس إدارة ديار موافقة المستثمرين في اجتماع غير عادي للجمعية العمومية يعقد في وقت قريب. وقفزت أسهم الشركة 9.8 % صباح الأحد بعد الإعلان عن الخطة.

وفي الوقت الحالي يسمح لمواطني مجلس التعاون الخليجي بتملك 49 % في أسهم ديار وتبين بيانات البورصة أن ملكية هؤلاء حاليا 3.7 %. ويحظر على الأجانب من خارج مجلس التعاون الخليجي تملك أسهم الشركة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار اتجاه شركات في الإمارات وقطر لمراجعة القيود على ملكية الأجانب قبل أن ترفع مؤسسة "إم.إس.سي.آي" لمؤشرات الأسهم تصنيف البلدين إلى أسواق ناشئة في مايو/ أيار الماضي. ومن المتوقع أن يقود ذلك لجذب استثمارات أجنبية.

كما تسعى شركة الاتحاد العقارية ومقرها دبي أيضا لرفع نصيب ملكية الأجانب.

وقالت ديار في بيان إن مجلس الإدارة خلص إلى أن رأس مال الشركة كاف لتلبية متطلبات التوسع والنمو في المستقبل.