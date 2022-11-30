ارتفاع معظم أسواق الخليج في التعاملات المبكرة

سجلت معظم أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج ارتفاعًا في التعاملات المبكرة، اليوم الأربعاء، مقتفية أثر الأسهم الآسيوية وأسعار النفط، إلا أن المؤشر الرئيسي في السعودية خالف الاتجاه السائد وسجل تراجعًا.

وزادت أسعار النفط الخام، وهي محفز رئيسي للأسواق المالية في الخليج، بأكثر من 1% في التعاملات الآسيوية، بدعم من تراجع مخزونات الخام الأمريكية وهبوط الدولار.

إلا أن المخاوف من أن تبقي مجموعة أوبك+ مستويات الإنتاج دون تغيير في اجتماعها المقبل، والبيانات الضعيفة الصادرة في الصين، حدت من المكاسب.