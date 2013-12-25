أسهم المصرية للاتصالات تشهد ارتفاعا ملحوظا

دبي- ارتفع سهم المصرية للاتصالات الأربعاء في بورصة مصر متأثرا بتقرير صحيفة نفته الشركة يفيد بأنها ربما تبيع حصتها البالغة 45 % في فودافون مصر.

وقالت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في مصر في وقت سابق هذا الشهر إنها ستصدر في الأسابيع القادمة رخصة لتشغيل خدمات هاتف ثابت وشبكات محمول في خطوة قد تتيح للمصرية للاتصالات تقديم خدمات محمول.

وقالت صحيفة الرأي الكويتية الأربعاء نقلا عن مصادر لم تسمها إن الاتصالات السعودية قد تشتري حصة المصرية للاتصالات في فودافون مصر، وبعد إغلاق جلسة التعامل في البورصة المصرية قالت المصرية للاتصالات في بيان إنها لا تسعى لبيع الحصة، ولم يتسن الحصول على تعليق من مسؤولي الاتصالات السعودية.

ودفعت التكهنات عن البيع المحتمل سهم المصرية للاتصالات للصعود 5.2 % في تداول نشط مسجلا أعلى مستوياته منذ 22 تشرين الأول / أكتوبر.

وهبط سهم فودافون مصر 1.3 % بينما استقر سهم الاتصالات السعودية.

وارتفعت أيضا أسهم قيادية أخرى في البورصة المصرية مع استعداد المستثمرين للاستفادة من موسم الأرباح السنوية وتوزيعات الأرباح في الأسابيع القادمة.

ويأمل المستثمرون في مفاجآت أرباح إيجابية على خلفية دلالات تشير إلى تعاف تدريجي للاقتصاد المصري بدعم من مساعدات خليجية.

وزاد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 1.4 % إلى 6870 نقطة مسجلا أعلى مستوى له منذ كانون الثاني / يناير 2011 قبيل اندلاع الانتفاضة التي أطاحت بحسني مبارك.

وفي بورصة أبو ظبي قفز سهم دانة غاز 14.7 % إلى 0.86 درهم مقتربا من الحد الأقصى للتحرك اليومي بعدما أعلنت الشركة أنها تلقت 53 مليون دولار من الحكومة المصرية من إجمالي مستحقات قدرها 330 مليون دولار، وكان ذلك أكبر مكسب في يوم واحد للسهم منذ آذار / مارس 2006 وأكبر تداول يومي منذ أواخر 2011 على الأقل.

وزاد المؤشر العام لسوق أبو ظبي 0.6 % مسجلا أعلى مستوياته في خمس سنوات.

وفي غياب أنباء أخرى هامة يراهن المستثمرون على الأسهم الصغيرة في الإمارات وهو ما دفع مؤشر سوق دبي للصعود 0.8 % مسجلا أعلى مستوى له في خمس سنوات، وقفز سهم الخليج للملاحة القابضة 9.8 %.

وانخفض المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.5 % متراجعا للمرة الثانية منذ أعلى مستوى له في خمس سنوات الذي سجله الاثنين.

وشكلت أسهم البنوك أكبر ضغط على المؤشر الرئيسي مع هبوط مؤشر القطاع 1.3 %.

وفيما يلي إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:

مصر.. ارتفع المؤشر 1.4 % إلى 6870 نقطة.

دبي.. صعد المؤشر 0.8 % إلى 3307 نقطة.

أبوظبي.. زاد المؤشر 0.6 % إلى 4186 نقطة.

السعودية.. هبط المؤشر 0.5 % إلى 8482 نقطة.

قطر.. تراجع المؤشر 0.3 % إلى 10463 نقطة.

الكويت.. زاد المؤشر 0.07 % إلى 7644 نقطة.

سلطنة عمان.. انخفض المؤشر 0.2 % إلى 6784 نقطة.

البحرين.. ارتفع المؤشر 0.8 % إلى 1217 نقطة.