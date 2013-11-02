المتعاملون في السوق الموريتانية لا يقدرون على السداد

احتلت موريتانيا مرتبة متأخرة جدا من حيث ملاءمة سوقها، وقدرة المتعاملين فيه على سداد ديونهم حسب تقرير نشرته مجلة Institutional Investor المتخصصة.

التقرير الذي انصب على تحليل قدرات المتعاملين على سداد ديونهم في أسواق 179 دولة في العالم، وضع موريتانيا في المرتبة 154 بمجموع نقاط تصل إلى 20.4 من أصل 100.

المجلة اعتمدت في تصنيفها على معلومات قدمها اقتصاديون ذوو تجربة، ومحللون متخصصون في دراسة المخاطر المحيطة بالمؤسسات المصرفية والمالية في الدول التي شملها التقرير.

وجاءت موريتانيا في هذا التقرير متخلفة عن كل الدول العربية باستثناء السودان وسوريا.