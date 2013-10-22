أسهم البتروكيماويات تدعم صعود المؤشر السعودي

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أسهم البتروكيماويات بصدارة سابك تدعم صعود المؤشر السعودي في مستهل تعاملات الثلاثاء مع ترقب المتعاملين لنتائج أكبر شركة بتروكيماويات في العالم.