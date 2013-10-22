أسهم البتروكيماويات تدعم صعود المؤشر السعودي

الرياض- سجل سهم سابك أكبر المكاسب على المؤشر وقفز 1.5 بالمئة، ويترقب المتعاملون إعلان الشركة عن أرباح الربع الثالث هذا الأسبوع، ويتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن تسجل سابك أرباحاً تقدر ب 6.4 مليار ريال.
وارتفع سهم ينساب التابعة لسابك 0.7 بالمئة، بعدما سجلت الشركة نموا قوياً نسبته 98.5 بالمئة في أرباح الربع الثالث بدعم من زيادة الإنتاج والمبيعات.
كما إرتفعت أسهم تصنيع وموبايلي وبنك الجزيرة والحكير والكهرباء وإسمنت السعودية بنسب تراوحت بين 0.3 و 1.5 بالمئة.
من ناحية اخرى تراجعت أسهم سامبا والإنماء والعربي الوطني والسعودي الفرنسي وبنك البلاد ومكة للتعمير وزين وطيبة بنسب تراوحت بين 0.3 و 0.7 بالمئة.
وقالت الراجحي المالية في مذكرة للعملاء "من الناحية الفنية يواجه المؤشر مستوى مقاومة عند 8153 نقطة."