الرئيس المصري يعلن الشروع في إقامة مشروعين قوميين

القاهرة - أعلن الرئيس المصري عدلي منصور السبت الشروع في تدشين مشروعين قوميين عملاقين لمواجهة التحديات التي تواجهها مصر في مجال الطاقة.

وقال منصور في كلمة وجهها للشعب بمناسبة الاحتفال بالذكرى الأربعين لحرب اكتوبر 1973 وأذاعها التلفزيون المصري "أعلن البدء في مشروع إنشاء محطات نووية للاستخدامات السلمية للطاقة.. وستكون الضبعة أول مواقع دراستنا."

وأضاف "كما أعلن ... عن البدء في أولى خطوات مشروع تنمية منطقة قناة السويس."

كانت السلطات المصرية قد حذرت جماعة الاخوان المسلمين من تنظيم احتجاجات عنيفة بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر وشددت إجراءات الأمن في كل المدن وحول المنشآت الاستراتيجية بعد اشتباكات الجمعة التي قتل فيها أربعة اشخاص على الأقل.