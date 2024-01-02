الليرة التركية تبدأ 2024 بهبوط إلى مستوى قياسي جديد

تراجعت الليرة التركية إلى مستوى قياسي منخفض جديد عند أقل من 29.7 ليرة للدولار، اليوم الثلاثاء، لتواصل سلسلة خسائر تسارعت قليلا في أواخر العام 2023، إذ أنهت العام منخفضة نحو 37%.

وهبطت الليرة 0.65% لتسجل مستوى منخفضا تاريخيا عند 29.7060 للدولار بحلول الساعة 7.54 بتوقيت غرينتش.

ومنذ فوز الرئيس رجب طيب أردوغان بفترة رئاسية جديدة في مايو/ أيار، أجرت الحكومة تحولا جذريا في السياسة النقدية وتخلت عن سياسة أسعار الفائدة المنخفضة غير التقليدية لصالح التشديد النقدي.

وتراجعت الليرة بشكل حاد في الصيف الماضي مع تخفيف السلطات قبضتها على العملة، قبل أن تتباطأ الانخفاضات في الخريف.

وأدى دعم أردوغان لسياسة أسعار الفائدة المنخفضة على الرغم من ارتفاع التضخم إلى أزمة عملة في أواخر العام 2021، ودفع التضخم إلى الارتفاع فوق 85% العام الماضي.

وقد عكس البنك المركزي، الذي توقف عن التدخل في سوق الصرف الأجنبي لدعم الليرة اعتبارًا من يونيو/ حزيران، مساره وأقدم على عمليتي رفع قويتين للفائدة في شهرين متتاليين.