أسهم أوروبا تتراجع والأنظار تتجه لبيانات تضخم أمريكية

تراجعت الأسهم الأوروبية، اليوم الخميس، متأثرة بانخفاض أسهم التكنولوجيا والعقارات، بينما يركز المستثمرون على بيانات تضخم أمريكية تصدر في وقت لاحق اليوم، تلمسا لمؤشرات على اتجاه رفع الفائدة في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وبحلول الساعة 0714 بتوقيت غرينتش تراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6%، ليسجل انخفاضا لسابع جلسة على التوالي.

وتتجه الأنظار إلى بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة المقرر إعلانها في الساعة 1230 بتوقيت غرينتش.

وكان مؤشرا التكنولوجيا والعقارات الأكثر تراجعا بين القطاعات الفرعية على المؤشر ستوكس 600، وانخفض كلاهما 1.1%.

وانخفض سهم أروندتاون 6.8% بعد خفض سيتي جروب توصيتها لسهم المجموعة إلى "محايد" من "شراء".

وتراجعت أسهم شركات أشباه الموصلات الأوروبية، وسجلت أسهم إنفينيون وإيه.إس.إم.إل وإيه.إس.إم.آي انخفاضات بين 1.3 و2.6%.