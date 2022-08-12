الذهب يهبط أثناء طريقه لتسجيل رابع زيادة أسبوعية

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، لكنها لا تزال تتجه صوب تسجيل رابع زيادة أسبوعية على التوالي إذ بدد ضعف الدولار تأثير الضغوط الناجمة عن زيادة عائدات سندات الخزانة وكذلك المخاوف بشأن رفع الفائدة الأمريكية.

وبحلول (الساعة 08:35) انخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1% عند 1787.83 دولار للأوقية (الأونصة).

ولا يزال المعدن الأصفر يتجه نحو تحقيق مكاسب لرابع أسبوع على التوالي، مرتفعا 1% تقريبًا في أطول سلسلة مكاسب أسبوعية له منذ عام تقريبًا.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1804 دولارات للأوقية.

وارتفع مؤشر الدولار 0.3% خلال اليوم، لكنه لا يزال منخفضا بنحو 1.2% خلال الأسبوع، وهبوط الدولار يجعل السبائك أقل تكلفة للمشترين من خارج الولايات المتحدة.

كما تحوم عوائد سندات الخزانة الأمريكية قرب أعلى مستوياتها منذ ثلاثة أسابيع، مما تسبب في الضغط على الذهب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 20.35 دولار للأوقية.

وتراجع البلاديوم 0.1% إلى 2275.30 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.2% إلى 957.84 دولار للأوقية.