انخفاض أسعار الذهب متأثرة بتوقعات رفع أسعار الفائدة

انخفضت أسعار الذهب، في تعاملات محدودة النطاق، اليوم الأربعاء، مع استمرار تأثر جاذبيته كملاذ آمن إلى حد ما، بفعل التوقعات برفع أسعار الفائدة على الرغم من مخاطر الركود التي تلوح في الأفق.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1817 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول (الساعة 09:20 بتوقيت غرينتش)، وظل حبيس نطاق ضيق بين 1814.30 دولار و1822.76 دولار.

كما انخفضت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.2% إلى 1817.60 دولار.

ومن المقرر أن يتحدث رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، جيروم باول، في وقت لاحق من اليوم في منتدى البنك المركزي الأوروبي.

وسيراقب المتعاملون أي مؤشرات على توجهات السياسة النقدية للمجلس بعدما رفع سعر الفائدة في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال المحللون إن الذهب اقتفى أثر ضعف المعنويات في أسواق السلع الأوسع نطاقا، بالإضافة إلى ارتفاع التضخم الذي يلقي بظلاله على توقعات الطلب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، لم يشهد سعر الفضة في المعاملات الفورية تغييرا يذكر عند 20.84 دولار للأونصة.

وارتفع البلاتين 1.9% إلى 927.39 دولار، وصعد البلاديوم 1.3% إلى 1898.45 دولار.

وكانت أسعار الذهب ارتفعت قليلا أمس الثلاثاء، مع تراجع الدولار لكن زيادة عائدات السندات الأمريكية حدت من ارتفاعه في حين انصب اهتمام المستثمرين على منتدى مصرفيي البنك المركزي الأوروبي في البرتغال.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية أمس، 0.2 في المئة إلى 1826.09 دولار للأوقية (الأونصة)، فيما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.1 في المئة إلى 1827.30 دولار.