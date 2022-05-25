الذهب ينخفض مع صعود الدولار والتركيز على اجتماع المركزي الأمريكي

انخفضت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، مع صعود الدولار، في حين يترقب المستثمرون بيان اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لشهر مايو/ أيار، بحثًا عن مؤشرات على المقدار المتوقع لرفع الفائدة الأمريكية المقبل.

وبحلول الساعة 0636 بتوقيت غرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 1857.39 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما بلغ أعلى مستوياته منذ التاسع من مايو /أيار عند 1869.49 دولار للأوقية أمس الثلاثاء.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 % إلى 1856 دولارًا للأوقية.

وصعد مؤشر الدولار بعد بلوغ أدنى مستوياته في شهر في الجلسة السابقة، الأمر الذي يجعل المعدن النفيس المقوم بالدولار أعلى ثمًنا لحائزي العملات الأخرى.

وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر تحوطًا ضد التضخم، فإن رفع الفائدة الأمريكية في المدى القريب يزيد تكلفة الفرصة البديلة لشراء المعدن الذي لا يدر فائدة.

وتعلن لجنة السوق المفتوحة بالبنك المركزي الأمريكي بيان اجتماعها الذي انعقد في الثالث والرابع من مايو /أيار في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 % إلى 21.95 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.7 % إلى 947.49 دولار للأوقية، وارتفع البلاديوم 0.5 % إلى 2015.99 دولار للأوقية.

وكانت أسعار الذهب تعززت أمس الثلاثاء، مع تراجع الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى له في شهر للجلسة الثانية على التوالي، مما يجعل المعدن الأصفر المسعر بالدولار أقل تكلفة للمشترين في الخارج.

كما تراجع الدولار أمس الثلاثاء، وهو أحد الملاذات الآمنة المنافسة للذهب، على نطاق واسع جنبًا إلى جنب مع انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية من مستويات هي الأعلى في سنوات مع التيسير القوي من مجلس الاحتياطي الاتحادي.

ويوم الاثنين الماضي، زادت أسعار الذهب لأعلى مستوى في أكثر من أسبوع مستفيدة من تراجع الدولار، على الرغم من أن ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية حد من مكاسب المعدن الأصفر المقوم بالدولار.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 % إلى 1856.41 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0814 بتوقيت غرينتش، بعد أن وصلت الأسعار لأعلى مستوى منذ 12 مايو/ أيار مسجلة 1858.21 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 % إلى 1855.60 دولار للأوقية.