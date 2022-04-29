روسيا تعلن تسديد مدفوعات بالدولار

أعلنت روسيا، اليوم الجمعة، أنها سددت ديونًا لها بالدولار، في وقت تواجه فيه البلاد عقوبات غربية بسبب غزوها أوكرانيا أثارت مخاوف من احتمال تخلّف موسكو عن السداد، وفق ما نقلته وكالة ”فرانس برس“.

وقالت وزارة المال في بيان، إنها سددت مدفوعات بالقسائم بقيمة إجمالية تصل إلى 650 مليون دولار على سنديْن يستحقان في عاميْ 2022 و2042 ”بعملة إصدار سندات اليوروبوندز، أي الدولار الأمريكي“.

ومطلع أبريل/ نيسان الجاري، حاولت موسكو أن تسدد بالروبل ديونًا بالدولار، إذ إن وزارة الخزانة الأمريكية لم تعد تسمح لها بتسوية هذه الديون بواسطة مبالغ بالدولار مجمدة في المصارف الأمريكية.

وخفضت وكالة التصنيف المالي ”إس إند بي غلوبال رايتينغز“ (S&P Global Ratings) تصنيف روسيا على صعيد المدفوعات بالعملات الأجنبية إلى مستوى ”التخلف عن السداد الانتقائي“، غير أن الروبل يحافظ على مستوى مرتفع بعدما تراجع في مرحلة أولى.

وأشارت ”إس إند بي غلوبال رايتينغز“ إلى أنها أوقفت تصنيفها لروسيا، مثلما فعلت وكالتا ”فيتش رايتينغز“ Fitch Ratings، و“موديز“ Moody’s.

وصرحت حاكمة المصرف المركزي الروسي إيليفرا نابيولينا، الجمعة للصحفيين: ”لا يمكننا الحديث عن تخلّف عن السداد“، معترفةً بأن موسكو تواجه ”صعوبات في المدفوعات“.

وآخر مرة تخلّفت فيها روسيا عن سداد ديونها بالعملة الأجنبية كانت، العام 1918، عندما رفض زعيم الثورة البلشفية فلاديمير لينين الاعتراف بالالتزامات المترتبة على نظام القيصر المخلوع.

كما تخلفت الحكومة الروسية عن سداد ديون محلية بالروبل، العام 1998، في غمرة الأزمة المالية العالمية.

ويوم الخميس، حذَّرت روسيا الغرب، من أنه سيكون هناك رد عسكري قاسٍ على أي هجوم آخر على الأراضي الروسية، متهمة الولايات المتحدة وحلفاءها الأوروبيين الرئيسين بتحريض أوكرانيا علانية على مهاجمة روسيا، وفق ما نقلته وكالة ”رويترز“.

وأسفر الغزو الروسي لأوكرانيا الذي بدأ، في 24 فبراير/ شباط الماضي، عن مقتل الآلاف، وتشريد الملايين، وزاد المخاوف من أخطر مواجهة بين روسيا والولايات المتحدة منذ أزمة الصواريخ الكوبية، العام 1962.

وبعد شهرين من بدء الغزو، أبلغت روسيا، في الأيام الأخيرة، عما وصفته بسلسلة من الهجمات شنتها القوات الأوكرانية على مناطق روسية متاخمة لأوكرانيا، وحذّرت من أن مثل هذه الهجمات تهدد بتصعيد كبير.