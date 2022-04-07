ارتفاع بورصتي السعودية وقطر مع زيادة أسعار النفط

تفاوت أداء أسواق الخليج، اليوم الخميس، في حين دعم ارتفاع أسعار النفط المعنويات في البورصتين القطرية والسعودية.

وزادت أسعار النفط بعد إعلان الدول المستهلكة عن سحب ضخم من مخزوناتها الاحتياطية، إذ ظلت المخاوف من قلة الإمدادات تلقي بظلالها على توقعات السوق.

وارتفع مؤشر البورصة السعودية 0.2 % متجها صوب تحقيق مكاسب لرابع جلسة على التوالي.

وانخفض سهم شركة أسمنت اليمامة ثلاثة بالمئة بعد بدء تداول السهم دون توزيع أرباح.

وصعد مؤشر بورصة قطر 0.5 % بعدما أنهى الجلسة السابقة مرتفعا 1.5 بالمئة.

وعززت الأسهم المالية والصناعية المؤشر.

وفي دبي ارتفع مؤشر البورصة 0.1 % مع التقاط المستثمرين الأنفاس بعد صعود في الأسبوع الماضي.

ومن المنتظر أن تجمع هيئة كهرباء ومياه دبي 22.32 مليار درهم (6.1 مليار دولار) في أكبر طرح عام أولي منذ صفقة أرامكو القياسية في 2019.

وواصل سهم الإمارات للمرطبات مكاسبه لثاني جلسة، وارتفع بنحو 15 بالمئة بعد يوم من طلب الشركة موافقة المساهمين على زيادة رأس المال المصدر إلى 330 مليون درهم.

واستقر مؤشر بورصة أبوظبي دون تغيير.