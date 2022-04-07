انخفاض أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار وعوائد السندات

انخفضت أسعار الذهب، اليوم الخميس، مع ارتفاع الدولار وعوائد السندات، بعد أن أكد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) التزامه بتشديد السياسة النقدية لمواجهة التضخم، بينما حدت الضبابية المتعلقة بالصراع في أوكرانيا من خسائر السبائك.

وهبط سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 1920.82 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0518 بتوقيت غرينتش.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1924.20 دولار للأوقية.

ويحوم الدولار بالقرب من أعلى مستوى له في عامين مقابل سلة عملات بعد أن أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي أنه يستعد للتحرك بقوة لكبح التضخم.

ويجعل الدولار القوي الذهب أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

وقال العديد من مسؤولي مجلس الاحتياطي إنهم مستعدون لرفع أسعار الفائدة بزيادات قدرها نصف نقطة مئوية في اجتماعات السياسة النقدية المقبلة لكبح التضخم، وفقا لتفاصيل الاجتماع التي كُشف عنها النقاب أمس الأربعاء.

واقترب عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات من أعلى مستوياته في سنوات خلال الجلسة السابقة، ما زاد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر فائدة.

ومع ذلك، قال جيجار تريفيدي محلل السلع الأولية في شركة السمسرة أناند راثي شيرز ومقرها مومباي إن ”تصاعد التوتر بين روسيا وأوكرانيا، وانتظار الناس فرض الدول الغربية عقوبات جديدة على روسيا كل ذلك يدعم (الذهب)“.

وترغب أوكرانيا في فرض عقوبات مدمرة اقتصاديا على روسيا بما يكفي لإنهاء حربها بعدما اتهمت بعض الدول بأنها ما زالت تعطي الأولوية للمال على معاقبة جرائم قتل المدنيين التي يصفها الغرب بأنها جرائم حرب.

وبين المعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.7% إلى 24.27 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.5% إلى 948.34 دولار، وارتفع البلاديوم 1.9% إلى 2238.56 دولار.

ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي تكاليف الاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس في الـ16 من آذار/ مارس الماضي.