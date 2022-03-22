الذهب يستقر وسط ارتفاع عوائد السندات الأمريكية وتطورات الأزمة الأوكرانية

استقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، مع ارتفاع عوائد السندات الأمريكية إلى أعلى مستوياتها خلال بضع سنوات في أعقاب اتخاذ رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي موقفًا حاسمًا تجاه التضخم، في حين دعم تصاعد الصراع الدائر بين روسيا وأوكرانيا الطلب على المعدن الذي يعتبر من الملاذات الآمنة.

واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند مستوى 1936.03 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة الـ06:05 بتوقيت غرينتش.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5% إلى 1938.80 دولار للأوقية.

وأشار جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، إلى أن البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة بأكثر من المتوقع إذا تطلب الأمر؛ للحد من التضخم الذي ارتفع لمستويات عالية للغاية.

وقفزت عائدات السندات الأمريكية ذات الأجل 10 سنوات متجاوزة 2.3% للمرة الأولى منذ أيار/ مايو 2019.

وقال خبراء الأسواق، إن التحركات القوية في سوق السندات الأمريكية تشير بشكل متزايد إلى ركود وشيك، في حين تشكك الأسواق في خطة البنك المركزي لضمان ”رسو سلس“ للاقتصاد مع رفعه أسعار الفائدة لاحتواء التضخم.

ومما أبطأ وتيرة تراجع الذهب تصريحات أوكرانيا بأنها لن تذعن لإنذارات روسيا التي طالبتها بالتوقف عن الدفاع عن مدينة ماريوبول المحاصرة.

وهبط سعر البلاديوم المستخدم في صناعة السيارات 0.4% إلى 2574.04 دولار للأوقية.

وارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 25.33 دولار للأوقية وزاد البلاتين 0.2% إلى 1039.46 دولار للأوقية.

والأربعاء الماضي، أعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، عن رفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، وتوقع أن تصل إلى نطاق بين 1.75% و2% بحلول نهاية العام.

وقال البنك المركزي الأمريكي، إنه يتوقع أن يبقى التضخم فوق مستوى 2% الذي يستهدفه، بأن يبلغ 4.1% هذا العام، وأن يتراجع فقط إلى 2.3% حتى نهاية 2024.

وقال إنه يتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي 2.8% هذا العام، وهو ما يمثل هبوطًا حادًّا من توقعاته السابقة للنمو في كانون الأول/ ديسمبر والبالغة 4.0%.

وتوقع مجلس الاحتياطي الاتحادي، أن يهبط معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 3.5% هذا العام، وأن يبقى عند هذا المستوى العام المقبل، لكن من المنتظر أن يرتفع بشكل طفيف إلى 3.6% في 2024.