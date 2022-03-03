الذهب يتماسك مع حذر المستثمرين بسبب الصراع بين روسيا وأوكرانيا

تماسكت أسعار الذهب، اليوم الخميس، مع استمرار حذر المستثمرين بسبب الصراع بين روسيا وأوكرانيا؛ ما عزز ،أيضا، الطلب على المعدن النفيس، وهو من أصول الملاذ الآمن، في حين دفعت مخاوف الإمداد البلاديوم إلى الصعود لأعلى مستوى في سبعة أشهر.

وبحلول الساعة الـ07:26 بتوقيت غرينتش، تماسكت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 1926.10 دولار للأوقية (الأونصة).

كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1930.50 دولار للأوقية.

وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر استثمارًا آمنًا في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية، إلا أن زيادة أسعار الفائدة الأمريكية تزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس.

أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد قفز البلاديوم، المستخدم في المحولات الحفازة للحد من الانبعاثات 2% إلى 2721.78 دولار للأوقية بعد تسجيل أعلى مستوى منذ تموز/ يوليو عند 2735.18 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.

فيما ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 25.34 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 1.3% إلى 1085.35 دولار للأوقية.

كما أثرت الحرب الروسية الأوكرانية الدائرة على أسعار النفط، إذ3 واصلت الأسعار صعودها اليوم الخميس.

واتجه خام برنت صوب تسجيل 120 دولارا للبرميل، وهو أعلى مستوى له منذ نحو عشرة أعوام بفعل عقوبات أمريكية على شركات تكرير روسية واضطراب الشحن وانخفاض مخزونات الخام الأمريكية إلى أقل مستوى في أعوام.

كما ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت إلى 119.84 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ أيار/ مايو 2012.

وبحلول الساعة الـ07:52 بتوقيت غرينتش زاد سعر خام برنت 6.85 دولار أو 6.1% إلى 119.78 دولار للبرميل.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط إلى 116.57 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى منذ أيلول/ سبتمبر 2008 وسجل 116.41 دولار للبرميل بزيادة 5.81 دولار أو 5.3 % للبرميل.

وجاءت مكاسب النفط بعد أحدث جولة من العقوبات الأمريكية على قطاع التكرير في روسيا؛ ما أثار مخاوف من أن تكون صادرات النفط والغاز الروسية هي التالية التي ستستهدفها العقوبات.

وقرر تكتل أوبك+ الذي يضم الدول الأعضاء قي منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها ومنها روسيا، عدم زيادة الإنتاج عن المقدار المتفق عليه في اتفاق الإنتاج والبالغ 400 ألف برميل يوميا في آذار/ مارس على الرغم من زيادة الأسعار ومطالبة المستهلكين بمزيد من الخام.