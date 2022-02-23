الذهب ينخفض مع تحسن شهية المخاطرة والتركيز على أوكرانيا

انخفض الذهب الأربعاء، مع صعود الأصول المرتبطة بالمخاطر إذ يترقب مستثمرو المعدن النفيس المزيد من التطورات في الأزمة الأوكرانية في حين يتأهبون لرفع بنوك مركزية كبيرة لأسعار الفائدة قريبا.

وبحلول ”الساعة 1035 بتوقيت غرينتش“، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1894.82 دولار للأوقية (الأونصة)، متراجعا عن أعلى مستوى في نحو تسعة أشهر عند 1913.89 دولار للأوقية بلغه أمس الثلاثاء.

ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6% إلى 1896.10 دولار للأوقية.

وفرضت دول الغرب الثلاثاء، عقوبات جديدة على روسيا بعدما أمرت قواتها بالتحرك إلى منطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا وهدد الغرب بفرض المزيد من العقوبات إذا بدأت موسكو غزوا شاملا لجارتها.

واتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، على معاقبة 27 فردًا وكيانًا روسيًا، بعد أن اعترفت موسكو بمنطقتين انفصاليتين شرق أوكرانيا، بالإضافة إلى بنوك، وقطاع الدفاع، وتقييد وصول روسيا إلى أسواق رأس المال الأوروبية.

وسيتعّرض جميع أعضاء مجلس الدوما الروسي، مجلس النواب في البرلمان، لعقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل عادةً حظر السفر، وتجميد الأصول.

وقالت ”أورسولا فون دير لاين“ رئيسة المفوضية الأوروبية في أعقاب القرار إن الاتحاد الأوروبي مستعد لاتخاذ مزيد من الإجراءات ضد روسيا إذا واصلت موسكو تكثيف نشاطها العسكري في أوكرانيا.

وصعدت الأسهم العالمية الأربعاء، بعد تراجع على مدى أربعة أيام إذ يترقب المستثمرون خطوة روسيا المقبلة.

وبالنسبة للعملات النفيسة الأخرى استقرت الفضة عند 24.08 دولار للأوقية.

وارتفع البلاتين 0.4% إلى 1079.83 دولار للأوقية.

وصعد البلاديوم 0.8% إلى 2367.09 دولار للأوقية.

وفي تأثير الأزمة الأوكرانية، على أسواق المال أيضا، صعد اليورو مقابل الدولار اليوم الأربعاء، بينما يترقب المستثمرون المزيد من التطورات بشأنها.

وارتفع اليورو على نحو طفيف أمس الثلاثاء، عندما اقترب من أقل مستوياته منذ الثالث من شباط/ فبراير.

وزاد اليورو 0.1 في المئة مقابل الدولار إلى 1.1340 دولار بعدما سجل أدنى مستوى منذ الـ14 من فبراير شباط أمس الثلاثاء وبلغ 1.1286 دولار.

وتراجع الروبل الروسي 0.9 في المئة إلى 79.38 مقابل الدولار.

وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسة 0.1 في المئة إلى 96.949.

وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.8 في المئة بعد رفع البنك المركزي في نيوزيلندا سعر الفائدة وإعلانه أن رفعه أكثر قد يكون ضروريا.

وانخفض الفرنك السويسري 0.1 في المئة مقابل اليورو إلى 1.0435.

ونزل الين 0.5 في المئة إلى 130.47 مقابل اليورو بعد أن سجل أعلى مستوى منذ الثالث من شباط/ فبراير عند 129.34 أمس الثلاثاء.

وارتفعت الكرونة النرويجية الحساسة لأسعار النفط على نحو طفيف مقابل اليورو وسجلت أعلى مستوى منذ الـ15 من شباط/ فبراير عند 10.0475.

وصعدت الكرونة السويدية مقابل اليورو 0.1 في المئة.