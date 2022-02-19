السودان يصادق على إنشاء بورصة للذهب‏

صادقت وزارة المالية السودانية رسمياً على إنشاء بورصة للذهب، بعد اكتمال الشروط المطلوبة وفقا للوائح والقوانين الدولية.

وقال مدير عام مصفاة الذهب مصطفى البكري كرار، يوم السبت، إن العطاء سيطرح خلال الأسبوع الجاري أمام الشركات العالمية بمشاركة خبراء سودانيين.

وأوضح المسؤول السوداني أن صادرات الذهب أسهمت في الاقتصاد بـ 300 مليون دولار خلال موازنة العام 2021.

وأفاد كرار، خلال مؤتمر صحافي في العاصمة الخرطوم، بأن السودان أكمل الشروط التي تؤهله لإنشاء بورصة وفق اللوائح والقوانين العالمية التي يجب أن تتوفر في سوق المداولات المعدنية، مؤكدا مطابقة مصفاة السودان للمصافي العالمية.

وذكر أن المصفاة تعتمد خلال عملية استخراج الذهب على الاستفادة من المعادن المخلوطة بالذهب، والعمل على إنتاجية خالصة للذهب وفق المعايير العالمية، لافتا إلى أنه من ضمن الشروط التي وضعتها بورصة دبي لمنح السودان الاعتمادية أن تشتمل على فترة خمس سنوات عمل متتالية للمصفاة.

من جهته، قال مدير عام سلطة تنظيم أسواق المال، شوقي عزمي محمود حسنين، إن إنشاء بورصة للذهب يعمل على الحد من تهريبه، ويسهم في دعم الاقتصاد الوطني والعمل على استقرار سعر الصرف، مبيناً أن اللجنة أوصت بإتمام جميع معاملات حصائل بيع الذهب عبر الجهاز المصرفي وفق شهادة ملكية تتيح له إجراء أي تصرف مالي.

وعزا تأخير إنشاء البورصة في السودان إلى تعقيدات خطوات استيفاء الشروط المطلوبة لقيام البورصة، ومنح شهادة إيداع يتم بموجبها تسهيل المعاملة بين البائع والمشتري لاختصار العمليات المعقدة.

ويعتبر السودان ثالث دولة في قارة أفريقيا، بعد دولتي غانا وجنوب أفريقيا، إنتاجا للذهب، إذ يفوق 93 طنا سنويا، يتم استخلاص 75% منها عن طريق التعدين التقليدي ”الأهلي“، الذي يعمل فيه حوالي مليوني شخص منتشرين في مناجم بولايات البحر الأحمر، ونهر النيل، والقضارف، وجنوب وشمال كردفان.

وبحسب آخر تقرير صدر عن وزارة المعادن السودانية، فإن إجمالي الإنتاج منذ مطلع 2021 حتى نهاية شهر يونيو/ حزيران الماضي، بلغ 30 طنًا، في حين أنتج السودان 8.41 طن خلال الربع الأول من عام 2020.

وينتج المعدنون التقليديون، البالغ عددهم نحو مليوني شخص، 80% من إنتاج البلاد من الذهب.