الدولار يتجه إلى أكبر مكسب أسبوعي في 7 أشهر بدعم توقعات رفع الفائدة

عزز الدولار مكاسبه اليوم الجمعة ويتجه إلى تحقيق أكبر زيادة أسبوعية في سبعة أشهر، إذ تدعم مكاسب العملة الأمريكية مقابل العملات الرئيسة الأخرى بتوقعات رفع أسعار الفائدة.

ومع وضع أسواق المال في الحسبان رفعا متوقعا لأسعار الفائدة 30 نقطة أساس في مارس آذار، وزيادات تتجاوز مجتمعة 120 نقطة أساس قبل نهاية العام، فإن الدولار محط الاهتمام حتى مع هدوء بعض الشيء في أسواق العملات الأوسع نطاقا بعد أسبوع حافل بالأحداث في الأسواق العالمية تخلله ميل للتشديد في اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وقلص اليورو اليوم من خسائره السابقة بعدما ارتفع قليلا إلى 1.1152 دولار من أدنى مستوى في 20 شهرا الذي بلغه أمس الخميس عند 1.1131 دولار.

وتحركت العملات الرئيسية في نطاق ضيق صعودا ونزولا في التعاملات الآسيوية قبل عطلات العام الصيني الجديد الأسبوع المقبل حتى مع تسجيل عوائد السندات الأمريكية زيادة طفيفة.

كما تلقت العملة الأمريكية دعما من بيانات اقتصادية، إذ سجل اقتصاد الولايات المتحدة أفضل نمو سنوي منذ ما يقرب من أربعة عقود.

ومن المرجح تأكد موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي المتشدد، بعد صدور بيانات أخرى اليوم تشمل مؤشر تكلفة التوظيف في الولايات المتحدة ومسح جامعة ميشيجان للمعنويات.

وحام الين الياباني حول 115.43 أمام الدولار، في حين تراجع الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي، إذ هبط الأخير قليلا إلى 0.6570 دولار أمريكي مسجلا أدنى مستوى منذ 15 شهرا.

ومنذ بداية الأسبوع، زاد الدولار حوالي 1.7 بالمئة أمام اليورو ونحو اثنين بالمئة أمام الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي وقفز مؤشر الدولار فوق مستوى 97 لأول مرة منذ يوليو تموز 2020.

وكان الجنيه الإسترليني قد تراجع أمس إلى أقل مستوى في شهر عند 1.3360 دولار، لكنه عاود الانتعاش إلى 1.3409 دولار مع ترقب المتعاملين اجتماع بنك إنجلترا المركزي الأسبوع القادم.

ومع ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، واصلت أسعار الذهب تكبد خسائر وهبطت إلى أدنى مستوى في أكثر من أسبوع يوم الخميس، بعد إشارة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول إلى زيادة أسعار الفائدة في مارس/آذار.

وقال كارستن فريتش محلل السلع الأولية لدى كومرتس بنك: ”رد الفعل طبيعي من ناحية تشديد باول على قوة الاقتصاد والتصميم على مكافحة التضخم“.