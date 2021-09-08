استقرار الذهب دون 1800 دولار مع ترقب الأسواق مؤشرات من بنوك مركزية

استقرت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، دون مستوى 1800 دولار، إذ أدى صعود الدولار لزيادة تكلفة الذهب على حاملي العملات الأخرى، بينما يترقب المستثمرون مؤشرات من البنوك المركزية الرئيسية بشأن إجراءات تقليص التحفيز.

واستقر الذهب في السوق الفورية عند 1795.22 دولار للأوقية (الأونصة) الساعة 07:03 بتوقيت غرينتش، قرب أقل مستوى، في ما يزيد عن أسبوع عند 1791.60 دولار الذي لامسه أمس.

ونزل الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.1% إلى 1796.90 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار لذروة أسبوع مقابل نظراء رئيسيين مدعوما بصعود عائدات أذون الخزانة الأمريكية وضعف اليورو قبل قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن السياسات.

وتأثر تعافي سوق العمل الأمريكية الشهر الماضي، بتنامي إصابات كوفيد-19، ما أثار تكهنات بتأجيل مجلس الاحتياطي الاتحادي تقليص التحفيز.

وتجتمع لجنة السوق المفتوحة الاتحادية الشهر الجاري.

ويتوخى المستثمرون الحذر قبل اجتماع البنك المركزي الأوروبي، يوم الحميس، توقعا لإمكانية تقليص إجراءات التحفيز.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.1% إلى 24.27 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.2% إلى 1000.56 دولار، وخسر البلاديوم 0.3% إلى 2366.52 دولار.