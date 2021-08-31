رويترز: "إعمار" تدرس بيع شركة التجارة الإلكترونية للأزياء "نمشي"

نقلت وكالة ”رويترز“ عن ثلاثة مصادر مطلعة، قولها إن إعمار بدبي تدرس خيارات لبيع شركة التجارة الإلكترونية للأزياء ”نمشي“، والتي من بينها إدراج نمشي في الخارج من خلال شركة استحواذ ذات غرض خاص.

وفي شباط/ فبراير من العام 2019، أعلنت شركة مراكز التسوق والتجزئة المدرجة في سوق دبي المالي، ”إعمار مولز“، الاستحواذ على منصة ”نمشي“.

وقال أحد المصادر، إن البيع الكامل لشركة ”نمشي“ قد يدر عائدات تتراوح بين 600 مليون و700 مليون دولار، في حين أن الإدراج من خلال شركة استحواذ ذات غرض خاص قد يكون أكثر ربحية.

وقالت المصادر، إن إعمار، التي امتنعت عن التعقيب، تواصلت مع بعض البنوك للحصول على مشورة محتملة بشأن الصفقة.

اشترت إعمار مولز، وهي ذراع التجزئة لأكبر مطور عقاري في دبي، إعمار العقارية، 51 بالمئة في نمشي من جلوبال فاشون جروب مقابل 151 مليون دولار في 2017 بعد فترة وجيزة من شراء أمازون دوت كوم لموقع التجارة الإلكترونية في دبي سوق دوت كوم.

واشترت النسبة المتبقية البالغة 49 بالمئة في 2019 مقابل 130 مليون دولار.

وحققت نمشي إيرادات بلغت 685 مليون درهم (187 مليون دولار) في النصف الأول من العام ارتفاعا من 664 مليون درهم في الفترة نفسها قبل عام.

تجمع شركات الاستحواذ ذات غرض خاص، وهي وسيلة إبرام صفقات رائجة، الأموال للاستحواذ على شركات خاصة بغرض إدراجها، مما يسمح للشركة المستهدفة بالإدراج بسرعة أكبر في أسواق الأسهم مقارنة بالطرح العام الأولي التقليدي.

وشركات الاستحواذ ذات غرض خاص غير مسموح بها في بورصات الإمارات، مما يشجع الشركات على البحث عن أماكن بديلة.

وقال تطبيق بث الموسيقى ”أنغامي“ الذي مقره أبوظبي، وهو منافس سبوتيفاي بالشرق الأوسط، في مارس /آذار، إنه سيصبح أول شركة تقنية عربية تُدرج في ناسداك بعد الموافقة على الاندماج مع شركة استحواذ ذات غرض خاص.