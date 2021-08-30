انخفاض الذهب بعد ميل "المركزي الأمريكي" للتيسير النقدي

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، إذ تحسنت الشهية للمخاطرة، بعد أن هدأ رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي، جيروم باول، مخاوف السوق من سحب سريع لحوافز مطبقة لتخفيف أثر جائحة فيروس ”كورونا“ المستجد؛ ما قلل من جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن.

وانخفض الذهب في التعاملات الفورية 0.2% إلى 1813.76 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة الـ0727 بتوقيت غرينتش. وفي وقت سابق من الجلسة، صعد الذهب إلى أعلى مستوى له منذ الرابع من آب/ أغسطس إلى 1822.92 دولار.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1816.50 دولار.

وقالت نائب الرئيس المساعد لبحوث السلع الأولية لدى إس.إم.سي كومتريد، فاندانا بهارتي ”يهتم الناس بأسواق الأسهم بدرجة أكبر. لكن في حالة حدوث تصحيح، ربما نشهد ارتفاعا قويا في أسعار الذهب“، مضيفة أن النطاق بين 1917 و1940 دولارا سيكون مستوى مقاومة رئيسا حتى نهاية العام.

وخلال كلمة عبر الإنترنت في مؤتمر جاكسون هول الاقتصادي، لم يقدم باول أي إشارة عن الموعد الذي يخطط فيه البنك المركزي لتقليص مشترياته من الأصول، لكنه قال إن ”ذلك ربما يكون هذا العام“.

وأشار إلى أنه سيظل يتوخى الحذر في أي قرار نهائي لرفع أسعار الفائدة.

وساعدت تصريحات، باول، التي تميل إلى التيسير النقدي في ارتفاع الذهب 1.4% يوم الجمعة، بينما دفعت مؤشر الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى في أسبوعين.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.2% إلى 23.95 دولار للأوقية، بينما انخفض البلاتين 0.1 % إلى 1006.76 دولار ونزل البلاديوم 0.4 % إلى 2409.10 دولار.