"أبوظبي للأوراق المالية" يخفض عمولات التداول 50 % ويمدد ساعات التداول‎‎

قال سوق أبوظبي للأوراق المالية اليوم السبت إنه خفض عمولات التداول 50 % وإنه سيمدد ساعات التداول ساعة واحدة بدءا من الثالث من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، بحسب وكالة رويترز“.

وأضاف في بيان أن رسوم التداول ستخفض إلى 0.025 % من 0.05 % اعتبارا من أول سبتمبر/ أيلول المقبل، وهو الخفض الثاني للعمولة في البورصة هذا العام والثالث في ثلاث سنوات.

وقالت البورصة إن تمديد ساعات التداول سيجعلها تتماشى مع ساعات العمل في العديد من البورصات على مستوى العالم في إطار تحركات لتعزيز النشاط والسيولة في السوق.

واعتبر محمد علي الشرفاء الحمادي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية أن الخطوة الجديدة تأتي ”تلبية لدعوات المستثمرين والمصدرين والوسطاء لخفض عمولات التداول وتمديد ساعات التداول، ويعكس ذلك زيادة الطلب على الاستثمار في الشركات المدرجة في أبوظبي“.

وأشار إلى أن سوق أبوظبي للأوراق المالية ”يوفر فرصا استثمارية عالية النمو ضمن أطر تنظيمية عالمية المستوى وبيئة عمل مستقرة وخالية من الضرائب، كما يساهم تمديد ساعات التداول في جذب المزيد من الاستثمارات الدولية“.

من ناحيته، قال سعيد حمد الظاهري، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية إن ”خفض عمولات التداول وتمديد ساعات التداول تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، وتساعدنا أيضا على تحقيق الهدف الرئيسي لاستراتيجية ADX One في تعزيز السيولة وزيادة القيمة السوقية“.

ولفت إلى أن ”هذه المبادرات تدعم جهودنا الدؤوبة التي بذلناها على مدار العام الماضي لتوفير أفضل المنتجات والخدمات للمصدرين والمستثمرين. وسنواصل العمل لتعزيز سيولة السوق“.

كان ”سوق أبوظبي للأوراق المالية“ أدرج في 17 الجاري صندوق الاستثمار المتداول التابع لشركة شيميرا كابيتال في السوق، الذي صمم لمحاكاة المؤشر الاسترشادي S&P UAE Domestic Shariah Liquid 35/20 Capped Index، بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام).

ويتم توفير المؤشر من قبل ”إس آند بي“ ويتتبع أداء الأسهم ذات السيولة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يفتح المجال أمام فئة أصول جديدة ومطلوبة بشكل متزايد للمستثمرين الذين يسعون إلى الانفتاح على اقتصاد دولة الإمارات.

ويمتلك الصندوق الاستثماري المتداول ”إس آند بي“ التابع لشركة شيميرا كابيتال حاليا فئتين للأسهم، الأولى فئة A التراكمية سيتم إدراجها بسوق أبوظبي للأوراق المالية، أما الفئة الثانية B فسيتم إدراجها في سوق دبي المالي وتقديم توزيعات الأرباح بالكامل للمستثمرين.