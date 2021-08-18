الذهب يصعد في ظل تعزز الطلب بفعل تنامي المخاوف حيال سلالة دلتا

صعدت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، لتحوم قرب أعلى مستوى في أسبوعين، إذ تعزز الطلب على المعدن الأصفر الذي يعدّ ملاذا آمنا بفعل تنامي المخاوف حيال سلالة دلتا سريعة الانتشار من فيروس كورونا وأثرها الاقتصادي.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1792.42 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة الـ06:36 بتوقيت غرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ السادس من آب/أغسطس عند 1795.25 دولار في الجلسة السابقة.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1793.50 دولار.

وقال جيفري هالي، كبير محللي السوق المعني بمنطقة آسيا والمحيط الهادي لدى أواندا ”المشكلة الأبرز هي السلالة دلتا، وما إذا كانت ستؤثر بشكل ملموس على التعافي العالمي. في هذا الوضع، من المرجح أن يجد الذهب المزيد من الشراء الباحث عن الملاذ“.

وأضاف كبير محللي السوق المعني بمنطقة آسيا والمحيط الهادي لدى أواندا ”لكن الذهب يواجه صعوبات لتجاوز مستويات المقاومة الفنية الكبيرة بين 1800 و1850 دولارا. مصير الذهب ستقرره لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الاتحادي، وما إذا كانت ستلمح إلى خفض وشيك للتحفيز في أيلول/سبتمبر“.

وما زالت معنويات المخاطرة ضعيفة في الأسواق المالية الأوسع نطاقا، فيما تحوم الأسهم الآسيوية قرب أدنى مستوياتها منذ بداية العام، في الوقت الذي تجتاح فيه سلالة دلتا المنطقة.

ومما عزز الإشارات على تباطؤ الاقتصاد، انخفضت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في تموز/ يوليو.

ويترقب المستثمرون الآن محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن السياسات الذي انعقد في تموز/ يوليو، والمقرر نشره في وقت لاحق اليوم، لاستقاء مؤشرات عن خطط البنك المركزي الأمريكي لخفض سياسات التحفيز.

وبلغت أسعار الذهب يوم أمس الثلاثاء أعلى مستوى في أكثر من أسبوع، إذ أدى ارتفاع الإصابات بالسلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا إلى إثارة قلق بشأن تأثيرها على وتيرة التعافي الاقتصادي؛ ما قاد المستثمرين صوب أصول الملاذ الآمن.

وقال كونال شاه، المحلل لدى نيرمال بانج كوموديتيز لتداول السلع الأولية في مومباي، إن زيادة الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة والصين، واحتمالات تباطؤ النمو العالمي في النصف الثاني من العام، ستدعم أسعار الذهب.

وأضاف ”أتوقع أن يلامس الذهب 1850 دولارا هذا العام“.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.5% إلى 23.75 دولار للأوقية، بينما صعد البلاتين 1.1% إلى 1008.60 دولار، وزاد البلاديوم 1.7% إلى 2532.18 دولار، لينتعش من أدنى مستوى في نحو شهرين، والذي سجله أمس الثلاثاء.