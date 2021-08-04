الذهب يرتفع بفعل ضعف الدولار قبل بيانات الوظائف الأمريكية

ارتفع الذهب، اليوم الأربعاء، بدعم من الدولار الضعيف، لكن المعدن النفيس ظل في نطاق ضيق، إذ يترقب المستثمرون مؤشرات من بيانات الوظائف الأمريكية بشأن تعافي سوق العمل.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1813.31 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:19 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1816 دولارا.

وقال جيفري هالي، كبير محللي السوق لدى أواندا لمنطقة آسيا والمحيط الهادي، إنه يبدو أن الذهب في وضع الانتظار والترقب.

وأضاف: ”تحرك سعر الذهب يظل متماسكا لكنه إيجابي من الناحية الهيكلية، وأعتقد أن ذلك يشير إلى المزيد من المكاسب مستقبلا. تشير المتوسطات المتحركة في 100 و200 يوم إلى اختراق قادم، وأعتقد أن البيانات الأمريكية المقرر صدورها يوم الجمعة ستكون حافزا“.

وقد يمهد التقرير الوطني للتوظيف الذي تصدره إيه.بي.دي المتخصصة في معالجة بيانات الوظائف، والمقرر صدوره في وقت لاحق اليوم، الساحة لبيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية الأمريكية المرتقبة بشدة والمقرر صدورها يوم الجمعة.

وقالت ميشيل بومان، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الاتحادي، أمس الثلاثاء، إن سوق العمل ستستغرق وقتا للتعافي من تأثيرات الجائحة، وإن ثمة المزيد لفعله للاقتصاد لكي يعود كليا إلى مساره. وعبرت ماري دالي، رئيسة بنك الاحتياطي الاتحادي في سان فرانسيسكو، عن وجهات نظر مماثلة.

والدولار عالق قرب أدنى مستوياته في الآونة الأخيرة مقابل عملات أخرى.

وتسببت تعليقات تميل إلى التيسير النقدي صادرة عن جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، قال فيها إن زيادات أسعار الفائدة ”أمر بعيد“، بدفع الذهب للارتفاع بأكثر من واحد بالمئة بينما نزل الدولار لأقل مستوى في شهر.

وتقلص أسعار الفائدة المنخفضة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ربحت الفضة 0.4% إلى 25.64 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين والبلاديوم 0.2% إلى 1051.17 و2652.99 دولار على الترتيب.