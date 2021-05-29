أسوأ أداء شهري لـ "بتكوين" في مايو منذ 10 أعوام

انخفضت أسعار بتكوين إلى ما دون الـ 36 ألف دولار في تعاملات، أمس الجمعة، لتصل إلى 35 ألفًا و339 دولارًا، إذ ظلت قابعة في نطاق تداول ضيق نسبيًا الأسبوع الحالي.

وسجلت بتكوين تراجعًا بنسبة 36 ٪ تقريبًا، في مايو/آيار الجاري، وهو أسوأ أداء شهري لها على الإطلاق منذ سبتمبر/أيلول 2011، وفقًا لما لتقرير نشرته شبكة ”سي إن إن“ الإخبارية الأمريكية.

وأدى التدفق المستمر للأنباء السلبية إلى انخفاض بتكوين منذ أن وصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق متجاوزة 64 ألف دولار، في أبريل/نيسان الماضي.

وأجرى الملياردير إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، تغييرًا جديدًا بشأن بيتكوين، حيث أخبر العملاء مؤخرًا أن عملاق صناعة السيارات الكهربائية لن يقبل بعد الآن العملة المشفرة كوسيلة دفع لسياراتها بسبب المخاوف بشأن التأثير البيئي لتعدين بيتكوين، والذي يتطلب كمًا هائلًا من الطاقة.

ومنذ ذلك الحين، خفف ماسك موقفه قليلًا، ووافق على مقابلة رؤساء العديد من القائمين على تعدين بتكوين في أمريكا الشمالية للتحدث عن مخاوف استخدام الطاقة.

وسرّعت الصين أيضًا من حملتها القمعية على العملات المشفرة، فيما كشفت وزارة الخزانة الأمريكية عن خطط جديدة لفرض ضرائب أكبر على عملة بيتكوين، بينما ألمح الاحتياطي الفيدرالي – البنك المركزي الأمريكي- إلى احتمال تدشين الدولار الرقمي.

وتشتهر ”بتكوين“ بتقلبها، وتظل أسعارها مرتفعة بأكثر من 25٪ هذا العام رغم انهيار العملات المشفرة، في مايو/آيار الجاري.

وقال بيتر سميث، الرئيس التنفيذي لشركة ”بلوكتشين دوت كوم“ الناشئة، التي تعمل في مجال الاستثمار والإقراض في العملات المشفرة برأس مال سوقي يبلغ 5.2 مليارات دولار:“من السهل حقًا أن تكون مستثمرًا في مجال العملات الرقمية، لكن من الصعب للغاية أن تكون متداولًا في العملات المشفرة“.

وأضاف سميث:“سوق عالية التقلب ويمكن أن تسحقك بسهولة“.

وانخفضت أسعار ”بتكوين“ من ما يقرب من 20 ألف دولار، في ديسمبر/كانون الأول 2017، والتي كانت ذروة في ذلك الوقت، إلى أقل من 3500 دولار بحلول أوائل العام 2019 قبل أن تقفز مرة أخرى.

وتراجعت بيتكوين، أمس الجمعة، إلى أدنى مستوى لها الأسبوع الحالي، ما رفع الخسائر الناجمة عن حملة متنامية ضدها في الصين ومخاوف بيئية إلى ما يقرب من 40% منذ بداية الشهر، وفقًا لـ“رويترز“.

وأضافت أكبر العملات المشفرة إلى خسائرها السابقة، وانخفضت 8.2 % لتصل إلى 35 ألفًا و339 دولارًا، إذ ظلت قابعة في نطاق تداول ضيق نسبيًا هذا الأسبوع، وكان متراجعة في أحدث تعاملات 6.2%.

وخسرت بيتكوين 37% من قيمتها في مايو الجاري، وسيكون هذا أسوأ أداء شهري لها منذ سبتمبر/أيلول 2011 إذا استمرت على نفس الوتيرة.