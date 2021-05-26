الذهب يخترق حاجز 1900 دولار مع نزول الدولار واستمرار مخاوف التضخم

تخطت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، المستوى النفسي المهم عند 1900 دولار للأوقية (الأونصة) بدعم تراجع الدولار وتنامي المخاوف بشأن التضخم، بعد أن أبقى مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي على موقف مائل للتيسير بشأن أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 05:28 بتوقيت غرينتش، زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1905.36 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوياته منذ الثامن من كانون الثاني/يناير.

وقال ستيفن إينيز، الشريك الإداري في إس.بي.آي أست مانجمنت، إن ”انخفاض الدولار يقدم دعما، كما أن تزايد مخاطر التضخم يطغى على كل شيء في الوقت الحالي.. إنها مسألة تحوط ضد التضخم حاليا“.

وأضاف أنه ”حتى في حالة ارتفاع التضخم، فإنهم (في مجلس الاحتياطي الاتحادي) سيكونون مائلين للتيسير جدا جدا. ما يهم حقا بالنسبة للذهب هو أسعار الفائدة الحقيقية النهائية. سيستمر الاتحادي في الحفاظ على أسعار الفائدة النهائية عند مستوى منخفض، الأمر الذي سيؤدي إلى إضعاف الدولار وسيؤدي الذهب أداء جيدا“.

وقبع مؤشر الدولار قرب أدنى مستوى في أربعة أشهر ونصف، مقابل عملات رئيسية أخرى، ما يجعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعد البلاديوم 1% إلى 2796.62 دولار للأوقية، وتقدمت الفضة 0.6% إلى 28.14 دولار، وقفز البلاتين 1.2% إلى 1205.38 دولار.