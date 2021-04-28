عملة "إيثر" المشفرة تصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق

واصلت ”إيثر“ (Ether) ثاني أكبر عملة مشفرة في العالم بعد ”بتكوين“ صعودها في تعاملات مساء الثلاثاء لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق وتسجل نسبة زيادة بثلاثة أضعاف منذ بداية العام.

وأشار تقرير لموقع ”كوين ديسك“ الأمريكي الذي يرصد حركة أسواق العملات المشفرة إلى أن عملة ”إيثر“ (Ether) قفزت إلى مستوى قياسي مساء الثلاثاء يقارب 2700 دولار بعد ارتفاع قوي استمر ثلاثة أيام.

وأوضح أن ارتفاع سعر تلك العملة وصل إلى 2683.30 دولار عصر أمس قبل أن يقفز إلى أعلى مستوى له في التداولات المسائية، لافتا إلى أن الارتفاع الجديد جاء بعد ثلاثة مكاسب يومية متتالية بلغ مجموعها 19٪.

وذكر التقرير أن سعر ”إيثر“ تضاعف ثلاث مرات حتى الآن منذ بداية العام الجاري، فيما قفزت قيمة ”بتكوين“ أكبر عملة مشفرة في العالم بنسبة 89٪ هذا العام.

وقالت كاتي ستوكتون، المحللة الفنية في شركة الاستشارات المالية ”فيرليد استراتيجيز“: ”لقد عززت إيثر وضعها وتبدو مستعدة لأداء متفوق في الأيام المقبلة“.

بدوره، قال كوليكان من صندوق ”إيثر كابيتال“: ”أرى أن هناك عددا أكبر من المستثمرين أصبحوا يفهمون قيمة إيثر وقوتها في السوق“.