"البيتكوين" ترتفع مع إقبال المستثمرين على شرائها

ارتفعت عملة ”البيتكوين“ في تعاملات السوق الاثنين، حيث استغل المستثمرون تراجعها لمستويات منخفضة في سبعة الأسابيع الماضية لشرائها بهدف الاستثمار.

ورأت مجلة ”فورتشين“ الأمريكية أن ”البتكوين“ التي تعتبر أكبر عملة مشفرة في العالم في طريقها لتحقيق أكبر مكاسب لها منذ الـ8 من شباط/فبراير الماضي بعد انخفاضها إلى 47،079 دولار في التعاملات الآسيوية المبكرة قبل أن تنتعش مرة اخرى.

وارتفعت العملة اليوم الاثنين بنسبة 9.6٪ إلى 52747 دولارا وتم تداولها عند نحو 52500 دولار اعتبارا من الساعة الـ12 ظهرا في هونغ كونغ.

وقال الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة كوبيا ويلث ستوديوز: ”العالم ينتقل من المركزية إلى اللامركزية وإذا كنت تؤمن بهذا الموضوع، فهذا يعني أن الانخفاض يمثل فرصة شراء رائعة.. الحقيقة أن التقلب في العملة يوجِد دائما الفرص، ولا يزال الناس يفاجَؤون بالارتفاعات الجديدة التي حدثت أخيرا.“

وكانت العملة تعثرت بعد وصولها إلى مستوى قياسي بلغ 64870 دولارا في الـ14 من الشهر الجاري ثم تراجعت في أواخر الأسبوع الماضي بعد أن حذرت شركة ”مورغان تشايز“ المالية الأمريكية من أن زخمها الصعودي قد يكون في خطر.

واشارت ”فورتشين“ في تقريرها الاثنين إلى أن انهيار بورصتي العملات الرقمية في تركيا نهاية الأسبوع الماضي تسبب في انخفاض معنويات المستثمرين وسط الجدل حول ما إذا كانت العملات المشفرة يمكن أن تكون دخلت في فقاعة.

وقال رئيس مؤسسة ”بنسينور ستراتيجيز انفستمنت“، ريك بنسينور: ”خلقت عملية البتكوين فجوة كبيرة للأسفل الأسبوع الماضي ويمكن أن تستمر لفترة أطول بكثير مما يرغب كبار المتعاملين في رؤيتها“.