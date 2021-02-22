تعويم الجنيه السوداني.. وعود حكومية تحاصرها المخاوف (فيديو إرم)

خطوة غير مسبوقة في السودان.. قرار هو الأجرأ اقتصاديا في البلاد منذ الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع عمر البشير…

الحكومة تقرر تعويم صرف العملة الوطنية، في خطوة قالت إنها ستفتح باب السودان على مصراعيه أمام الاستثمار الأجنبي، وستحقق أهدافا أخرى أهمها القضاء على السوق السوداء وما تسببت به من انفلات في أسعار الصرف بشكل غير مسبوق.

بين وابل من الاتهامات والانتقادات.. علت الأصوات الرافضة للقرار بوصفه سيؤدي إلى نتائج كارثية، ليس أقلها الارتفاع في الأسعار والمزيد من التدهور في سعر صرف الجنيه السوداني.

‎ترحيب غربي بالتعويم.. القرار الشجاع كما وصفته السفارة الأمريكية في الخرطوم.. أطلق اتهامات ضد الحكومة بالرضوخ لشروط المؤسسات الدولية، وبأنها لم تتخذ أي إجراءات لمعالجة الأثار المترتبة على قرار التعويم.

‎اتهامات واجهتها الحكومة بالتأكيد على أنها اتخذت كل التدابير الممكنة لمنع ارتفاع الأسعار، وأن البنك المركزي قادر على التدخل وقت الضرورة لتصحيح مسار سعر الصرف.

‎السودان الحالم منذ أعوام طويلة بالسير على عجلة الاقتصاد العالمي، بعد شطبه من قائمة الدول الراعية للإرهاب وتطبيعه العلاقات مع إسرائيل، يجد نفسه أمام منعطف حاد وسط احتجاجات على غلاء المعيشة اندلعت عقب تشكيل حكومة ”مهمات صعبة“ لإصلاح الاقتصاد..

‎فهل ينجح قرار التعويم؟