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اقتصاد

الذهب يرتفع بفعل هبوط الدولار وآمال...
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الذهب يرتفع بفعل هبوط الدولار وآمال التحفيز الأمريكي‎

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين، إذ عززت بيانات ضعيفة للوظائف الأمريكية الآمال حيال مزيد من التحفيز المالي وضغطت على الدولار، وإن كان ارتفاع عوائد أدوات

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المصدر: رويترز

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين، إذ عززت بيانات ضعيفة للوظائف الأمريكية الآمال حيال مزيد من التحفيز المالي وضغطت على الدولار، وإن كان ارتفاع عوائد أدوات الخزانة حدّ من مكاسب المعدن.

وبحلول الساعة الـ 0552 بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.1% إلى 1813.96 دولار للأوقية (الأونصة). وصعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1% أيضا لتسجل 1815.50 دولار.

وقال هوي لي، الاقتصادي في بنك أو.سي.بي.سي، ”الأسواق أفزعها على نحو مبرر المستوى المنخفض للغاية للوظائف غير الزراعية في تقرير يوم الجمعة وهو ما يثير ضبابية اقتصادية فضلا عن توقعات كبيرة لمزيد من التحفيز المالي من الولايات المتحدة، والذهب يتجاوب مع ذلك.“

نزل الدولار عن ذروة شهرين يوم الجمعة بعد بيانات ضعيفة للوظائف الأمريكية أججت بواعث القلق من تعاف بطيء في الولايات المتحدة.

لكن ارتفاع عوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى لها منذ مارس/ آذار من العام الماضي حدّ من مكاسب الذهب. ويزيد ارتفاع العوائد تكلفة الفرصة البديلة لحملة المعدن غير المدر للعائد.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.6% في المعاملات الفورية إلى 26.99 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.9% مسجلا 1133.75 دولار، وتقدم البلاديوم 0.3% إلى 2343.59 دولار للأوقية.

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الذهب يرتفع بفعل هبوط الدولار وآمال...
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الكويت.. سوري يورط أردنية بجلسة مخدرات ويفر بعد انقلاب سيارته

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المصدر: فريق التحرير

ألقت الأجهزة الأمنية في دولة الكويت القبض على مقيمة، من الجنسية الأردنية، بتهمة تعاطي المخدرات، بعد ضبطها إثر حادث انقلاب مركبة.

وبحسب صحيفة ”الراي“ المحلية، فإن بلاغا ورد عن انقلاب مركبة، ولدى وصول رجال الأمن لموقع البلاغ تبين وجود فتاة داخلها، وبدت في حالة تعاط.

وأضافت الصحيفة أنه بعد إجراء الإسعافات الأولية لها واستفاقتها، قالت إنها كانت برفقة شخص من الجنسية السورية وتعاطت معه مواد مخدرة، وبعد انقلاب المركبة التي كان يقودها، ترجل من المركبة وتوارى عن الأنظار، وتركها بمفردها.

وتمت إحالة الفتاة إلى مركز الشرطة على ذمة قضية تعاط، فيما تقرر إبعادها عن البلاد، وبعد العثور على أوراق تخص قائد المركبة، تم تعميم بياناته على جميع المنافذ، تمهيدا لضبطه والتحقيق معه.

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