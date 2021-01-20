تقرير: صناديق السيادة في الشرق الأوسط استثمرت 14.7 مليار دولار في أمريكا خلال 2020

ضخت صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط استثمارات مباشرة في السوق الأمريكي خلال 2020 بحدود 14.724 مليار دولار أمريكي، وهو رقم قياسي بالمقارنة مع 6.479 مليار دولار أمريكي في العام 2019 و 6.18 مليار دولار أمريكي في العام 2018.

وسجل تقرير متخصص أصدره اليوم ”مركز دراسات صناديق الثروات السيادية“ (swf)،صدارة صندوق الاستثمارات العامة السعودي لهذه الأرقام.

وأشارت إلى أنه رغم انخفاض أسعار النفط لفترة طويلة وإغلاق فيروس كورونا، إلا أن صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط وهي تحرص على تنويع استثماراتها تجد في الولايات المتحدة فرصا هائلة.

وجاء في التقرير أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF) توسع في الاستثمار بالأسهم المخصومة في الولايات المتحدة وأوروبا عندما ضرب فيروس كورونا بشدة وحقق أرباحًا عندما انتعشت أسعار الأسهم.

وبقي جهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA) وجهاز قطر للاستثمار (QIA) متحفظين في استثماراتهما المباشرة في الولايات المتحدة على مدار العقد، بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية 2008.

وخصص جهاز أبوظبي للاستثمار والهيئة العامة للاستثمار الكويتية مبالغ كبيرة من رأس المال للمستثمرين من الأطراف الثالثة، واختاروا الاستثمار المباشر في العقارات والبنية التحتية، واختيار فرص الملكية الخاصة.