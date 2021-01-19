الجنيه السوداني يسجل تراجعا قياسيا أمام الدولار

سجل الجنيه السوداني، اليوم الثلاثاء، انخفاضا غير مسبوق بواقع 310 جنيهات مقابل الدولار في ”السوق السوداء“.

وشهد الجنيه انهيارا سريعا خلال اليومين الماضيين، وامتنع تجار العملات عن البيع واكتفوا بالشراء فقط وبأسعار متفاوتة.

ووصل سعر الدرهم الإماراتي إلى 83 جنيها، والريال السعودي إلى 79 جنيها، واليورو إلى 450.

ويحدد البنك المركزي في السودان سعر الدولار الرسمي بـ55 جنيها، وسط مطالبات بتحريك السعر الرسمي لتشجيع المغتربين السودانيين على التحويل عبر المصارف السودانية.

وقال تاجر عملات، فضل حجب هويته، إن العملات الحرة ستواصل الصعود على حساب الجنيه في حال عدم تدخل الحكومة، ووقف نزيف العملة الوطنية.

وأوضح، لـ“إرم نيوز“، أن الطلب المُتزايد على الدولار والعملات الأجنبية وراء ارتفاع اسعاره، لافتًا إلى وجود جهة خفية تشتري العملات، إضافة إلى أن شائعة انتشرت بتعويم الجنيه في موازنة العام الجديد أدت إلى انهيار مفاجئ في سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار والعملات الصعبة.