الذهب يهبط وسط طلب أقل على الملاذات مع بدء استخدام لقاح كورونا

تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين مع صعود الأصول عالية المخاطر، بفعل بدء استخدام لقاح كوفيد-19؛ ما ألقى بظلاله على الآمال حيال مزيد من التحفيز المالي والنقدي بالولايات المتحدة.

وبحلول الساعة الـ 0615 بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.3 في المئة إلى 1833.21 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين نزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3 في المئة أيضا لتسجل 1838.10 دولار.

وقال هوي لي، الاقتصادي في بنك أو.سي.بي.سي: ”حماسة لقاح كوفيد-19 من المرجح أن تطغى على تيسير جديد من مجلس الاحتياطي وحزمة إنقاذ مالي في المدى القريب“.

وأضاف: ”لكن الذهب قد يصعد في 2021 عندما يتلاشى التفاؤل حيال اللقاح ويعود تركيز المستثمرين إلى توقعات ارتفاع التضخم بسبب التحفيز النقدي والمالي الضخم الذي سيحتاجه الاقتصاد الأمريكي“.

وبدأت أمس الأحد أولى شحنات لقاح فيروس كورونا من فايزر وبيونتك في الولايات المتحدة؛ ما رفع الأسهم الآسيوية.

ولكن حد من خسائر الذهب تقارير عن خطة إنقاذ حجمها 908 مليارات دولار قد تُقر اليوم بعد أن قال مشرع ديمقراطي كبير، إن حزبه قد يكون مستعدا للتوصل إلى حل وسط.

ونزلت الفضة 0.1 في المئة إلى 23.90 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.8 في المئة مسجلا 1016.57 دولار وصعد البلاديوم 0.3 في المئة إلى 2325.65 دولار للأوقية.