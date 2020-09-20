"السعودية للاستثمار الصناعي" و"بتروكيم" تسعيان للاندماج في شركة برأسمال 11 مليار دولار

بدأت المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي والشركة الوطنية للبتروكيماويات “بتروكيم” محادثات للاندماج بهدف إنشاء شركة بأصول تصل قيمتها لـ 11 مليار دولار.

وقالت الشركتان، اليوم الأحد، إن المحادثات ما زالت في مرحلة أولية ولم يتم التوصل إلى اتفاق.

وقفزت أسهم الشركة الوطنية للبتروكيماويات بما يصل إلى 9.6%، لترتفع إلى أعلى مستوى منذ 2014، لتصل القيمة السوقية للشركة إلى 15 مليار ريال (4 مليارات دولار).

كما ارتفع سهم السعودية للاستثمار الصناعي بنسبة 4.9%.

ويأتي الاندماج المحتمل للشركتين في سياقات إقليمية تعيد فيها شركات الطاقة هيكلة عملياتها للتعامل مع السوق التي تتعرض لضغوط من انخفاض الطلب وسط جائحة فيروس كورونا.

ومن الأمثلة الأخيرة على الاندماج في صناعة الكيماويات بالمملكة، إتمام الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات العام الماضي صفقة شراء شركة الصحراء للبتروكيماويات، وتبع ذلك شراء أرامكو حصة أغلبية في سابك، بصفقة تم تقييمها بنحو 70 مليار دولار.