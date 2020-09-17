تراجع شامل في أسواق الأسهم العالمية نتيجة قرارات الفيدرالي الأمريكي

افتتحت أسواق الأسهم الأوروبية على انخفاض اليوم الخميس، تماشيا مع عدم رضا المستثمرين في جميع أنحاء العالم تجاه نتائج الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وافتتح مؤشر فايننشال تايمز في لندن منخفضا 36 نقطة عند 6043، ومثله مؤشر داكس الألماني منخفضا 112 نقطة عند 13121، وكذلك مؤشر كاك الفرنسي الذي انخفض 40 42 نقطة عند 5022 وفوتسي إم آي بي الإيطالي الذي تراجع بمقدار 206 نقاط عند 19745.

وأشارت شبكة ”سي إن بي سي“ الأمريكية إلى أن تراجع الأسواق الأوروبية يأتي في نفس المسار التراجعي الذي شهدته نظيراتها في آسيا والولايات المتحدة، نتيجة تعهد الاحتياطي الفيدرالي بالحفاظ على أسعار الفائدة منخفضة حتى عام 2023.

رؤية مستقبلية لأسعار الفائدة

وكان أعضاء اللجنة الفيدرالية الأمريكية قد أعلنوا أمس أن سعر الفائدة لليلة واحدة في الولايات المتحدة يمكن أن يظل ثابتا على مستوى الصفر حتى عام 2023 حيث يحاول البنك المركزي تحفيز التضخم.

وقالت اللجنة في بيان لها إنه ”مع استمرار التضخم دون هذا المستوى على المدى الطويل، فإن اللجنة تسعى إلى تحقيق تضخم معتدل فوق 2% لبعض الوقت، بحيث يبلغ متوسط ​​التضخم بمرور الوقت عند مستوى 2%“.

يشار إلى أن بنك إنجلترا سيجتمع اليوم الخميس، لكن لا يتوقع منه إعلان أي تغييرات في الموقف النقدي لبريطانيا.