"المركزي المصري" يعلن طرح عملات بلاستيكية العام المقبل

أعلن محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، أنه سيتم طرح عملات من ”مادة قريبة من البلاستيك“، العام المقبل.

وقال عامر في تصريحات تلفزيونية، إنه ”سيتم طرح عملات من مادة قريبة من البلاستيك، لفئات 10 و20 جنيهًا، مع الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة العام المقبل“.

وأضاف أن بلاده ”لن تغير العملة، لكن هناك عملات صغيرة وضعها سيء جدًا بسبب كثرة الاستهلاك، لذا لجأنا إلى استخدام هذه المادة في صناعة العملة“، مؤكدًا أنه ”لا صحة لتغيير شكل العملة تمامًا“.

من جانب آخر، أشار محافظ البنك المركزي، إلى أن التضخم في مصر، ”وصل لأعلى مستوياته في الربع الثاني من 2017 ليبلغ 33%، وهذه كانت نتيجة طبيعية لإجراءات الإصلاح الاقتصادي“.

وتابع: ”تعهدنا بتخفيض نسبة التضخم ليصل إلى 4.2% حاليا وفقا للجهاز المركزي للمحاسبات“، لافتا إلى أن ”مساهمة السلع الغذائية في التضخم في يوليو 2020، أصبحت بالسالب نتيجة عمل الحكومة“.

وأضاف أن ”نسبة التضخم في الزيوت والدهون انخفضت من 70% إلى حوالي 8%، ونسبة التضخم بالنسبة للحوم الحمراء انخفضت إلى 0%، ونسبة التضخم للخضراوات الطازجة أصبحت بالسالب منذ أكتوبر 2019، بينما وصلت نسبة التضخم للألبان إلى صفر تقريبا، والفاكهة 5%“.