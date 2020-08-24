الخطوات الأمريكية لعلاج مرضى "كورونا" تخفض أسعار الذهب

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، مع تحسن الشهية للمخاطرة بعد أن وافقت هيئة الدواء الأمريكية على استخدام بلازما الدم للمتعافين من مرض فيروس كورونا المستجد كخيار علاجي، في حين ارتفع الدولار.

وكان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.4 % إلى 1932.48 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل أدنى مستوى في أسبوع عند 1910.99 دولار يوم الجمعة. ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2 % إلى 1942.60 دولار.

وقال ستيفن إينس، كبير إستراتيجيي السوق في أكسي كورب للخدمات المالية، ”الأنباء الإيجابية المتعلقة بالفيروس تضغط بعض الشيء على المعنويات في الوقت الحالي إذ ساعدت الأسهم والأصول الأخرى عالية المخاطر على الارتفاع اليوم،“ مضيفا أن الذهب يتوقف لالتقاط الأنفاس قبيل كلمة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي في اجتماع جاكسون هول.

ونزلت الفضة 1.6 % إلى 26.26 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 0.5 % ليسجل 913.61 دولار، وانخفض البلاديوم 1.1 % إلى 2158.65 دولار للأوقية.