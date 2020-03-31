أسعار الذهب تتراجع مع صعود الدولار وارتفاع الأسهم

تراجعت أسعار الذهب الثلاثاء مع ارتفاع الدولار وصعود الأسهم بفضل آمال بتعافي الأنشطة الاقتصادية الصينية لكن الطلب على المعدن الأصفر الذي يُعتبر ملاذا آمنا في ظل مخاوف بشأن تفشي فيروس كورونا أبقته على مسار تحقيق مكاسب فصلية للمرة السادسة على التوالي.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 في المئة إلى 1615.61 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة الـ0654 بتوقيت غرينتش. وارتفعت أسعار الذهب خلال الربع الحالي بنسبة 6.5 في المئة وزادت بنسبة اثنين في المئة هذا الشهر. وانخفض الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.4 في المئة إلى 1615.30 دولار للأوقية.

وقال ستيفن إينز كبير خبراء السوق في أكسي كورب، إن ”الدولار والعائدات والأداء الأفضل لأسواق الأسهم يشكلون ضغوطا على الذهب“ مضيفا أن ”العلاقة السلبية بين الأسهم والذهب بدأت في التشكل من جديد“.

وحقق الدولار مكاسب أمام العملات الرئيسة المنافسة مع استعداد المستثمرين لفترة مطولة من الضبابية ومع تشديد الحكومات لقيود كورونا وتدشينها لتدابير نقدية ومالية للتخفيف من تبعات انتشار الوباء.

كما ارتفعت أسواق الأسهم الآسيوية مدفوعة ببيانات مصانع إيجابية صادرة من الصين عززت الآمال في تعافي الأنشطة الاقتصادية كما تبعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية الأطول أجَلا الارتفاعات التي شهدتها أسواق الأسهم أمس الاثنين مع إجراء الحكومة الأمريكية لمحادثات مع شركات الرعاية الصحية من أجل إنتاج ضخم لأمصال محتملة لفيروس كورونا.

ومما زاد أيضا من الضغط على أسعار الذهب، أعلن البنك المركزي الروسي أنه سيتوقف عن شراء الذهب اعتبارا من الأول من نيسان/أبريل دون أن يعطي تفسيرا للقرار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين 0.1 في المئة مسجلا 724.15 دولار للأوقية لكنه في طريقه لتسجيل أكبر خسارة فصلية بالنسبة المئوية منذ 2008، وتراجع البلاديوم 0.7 في المئة إلى 2311.73 دولار للأوقية، بينما هبطت الفضة 0.1 في المئة إلى 14.10 دولار وهي في سبيلها لتسجيل أسوأ تراجع فصلي منذ يونيو/حزيران 2013.