تقرير: جموح الدولار الأمريكي يفاقم ضغط “ الكورونا “ على عملات الأسواق الناشئة

بلغت تدفقات الدولار الأمريكي المغادرة للأسواق الناشئة في مناخات أزمة وباء فيروس كورونا، حوالي 30 مليار دولار خلال الأيام الـ 45 الماضية.

جاء ذلك، في تقرير لمعهد المال العالمي، نشرته وكالة بلومبيرغ الاقتصادية الأمريكية، وهي تعالج آثار قوة الدولار الأمريكي وتخفيض الفائدة، على بقية العملات العالمية التي تتشارك في تبعات فوضى الأسواق العالمية تحت ضغط وباء كورونا المستجد.

وفي تقدير مدير دائرة الأبحاث في بنك سنغافورة، تود شوبرت، إن قوة الدولار تشكل صداعا ليس فقط لعملات الأسواق الناشئة، وإنما أيضا للدول التي تعتمد في اقتصادها على تمويل الأوفشور، وتنتهج سياسة تعويم سعر الفائدة.

الدولار ملك العملات

وأظهرت بيانات بلومبيرغ عن قوة الدولار الذي سمته ”ملك العملات“، أن عملات دول الأسواق الناشئة تراجعت بلا استثناء، مقابل الدولار خلال الفترة من 20 يناير الماضي حتى الأسبوع الحالي.

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فقد وصلت نسبة تراجع الروبل الروسي والبيزو المكسيكي تجاه الدولار إلى 20%. وفي تركيا واصلت الليرة تراجعها لليوم السابع على التوالي لتصل إلى أدنى معدلاتها تجاه الدولار منذ 18 شهرا.

وفي شرق آسيا وصل تراجع الروبية الإندونيسية أمام الدولار 8.9%، يليها الوون الكوري الجنوبي ثم الروبية الهندية. فيما وصل تراجع الكرون النرويجي تجاه الدولار 16% منذ بداية السنة.