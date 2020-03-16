انهيار جديد للعملة الإيرانية

سجلت العملة الإيرانية انهيارا جديدا، الإثنين، مع قرب حلول العام الإيراني الجديد الذي يبدأ الجمعة المقبل، بحسب ما ذكر موقع ”بازار“ المتخصص بالشؤون الاقتصادية والمالية.

وذكر الموقع أن ”الدولار اقترب من 160 ألف ريال إيراني“، مضيفا أن ”الدولار الواحد بلغ في بعض مراكز الصرافة، 156500 ريال إيراني“، مشيرا إلى أن ”بعض المراكز قامت ببيع الدولار بقيمة 159 ألف ريال إيراني، وأن قيمة اليورو بلغت 173500 ريال إيراني.

من جانبه، علق رئيس البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي، على انهيار العملة أمام العملات الأجنبية، قائلا إنه ”بالنظر إلى انتشار فيروس كورونا، لا يوجد طلب على العملات الأجنبية في سوق الصرف“.

واتهم همتي في تصريحات نقلتها وسائل إعلام رسمية، التجار المحليين بالعمل منذ فترة طويلة على ”رفع أسعار العملات الأجنبية أمام العملة المحلية لتحقيق أرباح وشن حرب نفسية على المواطنين“.

وزعم همتي أن ”البنك المركزي تمكن من الحفاظ على الاستقرار في سوق الصرف الأجنبي خلال العامين الماضيين، على الرغم من عاصفة الأحداث الطبيعية والسياسية والعسكرية والنفسية والدعاية، وسيستمر في متابعة سياسته بقوة أكبر“.

وفي 15 من شباط/فبراير الماضي، أي قبل أربعة أيام من الكشف عن فيروس كورونا في محافظة قم وسط إيران، بلغت قيمة الدولار الأمريكي 140 ألف ريال، كما بقيت هذه القيمة مستقرة تقريبا حتى بعد وضع إيران على لائحة القائمة السوداء أواخر شباط/فبراير الماضي، من قبل مجموعة العمل المالي الدولي لمكافحة غسيل الأموال المعروفة بـ“ FATF“.