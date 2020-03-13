هل يكون الذهب أفضل الملاذات الآمنة من مخاطر كورونا؟

ارتفع الذهب قليلا، اليوم الجمعة، إذ يقيم المستثمرون الضرر الاقتصادي الناجم عن تفشي فيروس كورونا، في الوقت الذي استقرت فيه الأسواق المالية قليلا بعد اضطراب، لكن المعدن الأصفر ما زال يتجه صوب أسوأ أداء أسبوعي في أكثر من ثلاث سنوات.

ودائما ما يعول متابعون واقتصاديون على المعدن الأصفر ليكون الملاذ الأكثر أمنا، لمواجهة تداعيات التذبذبات الاقتصادية، خاصة تلك المتعلقة بتفشي وباء كورونا.

كما صعد البلاديوم المُستخدم في الحفز الذاتي بما يصل إلى 8%، بعد أن تراجع نحو 28%، أمس الخميس، في ظل موجة بيع عالمية، لكنه يتجه صوب تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي له على الإطلاق.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 1588.83 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0703 بتوقيت غرينتش، بعد أن هبط بأكثر من 1% في وقت سابق.

وعلى مدار الأسبوع، انخفض المعدن النفيس 5.1%، وهو أكبر هبوط منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، بما في ذلك انخفاض أمس الخميس، بنسبة 4.5 %.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1589.20 دولار.

وقال جيجار تريفيدي، محلل السلع الأولية، لدى ”أناند راثي“ للأسهم والسمسرة في مومباي: ”التعافي بعد البيع المذعور الذي شهدته كافة فئات الأصول دعم المعادن النفيسة أيضا“، مضيفا أن المخاوف بشأن الانتشار الأوسع للفيروس قدمت الدعم للمعدن الأصفر.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 7.2 % إلى 1962.97 دولار للأوقية، بعد انخفاض كبير في الجلسة السابقة، لكنه يتجه صوب تسجيل تراجع أسبوعي بنحو 24%.

وربح البلاتين 4.1% إلى 794.28 دولار، لكنه منخفض بنحو 11.5% للأسبوع، وهو أكبر هبوط منذ 2010.

وكانت الفضة الاستثناء الوحيد، إذ تراجعت 1.1% إلى 15.65 دولار للأوقية، بعد أن انخفضت في وقت سابق بما يصل إلى 3.3%.