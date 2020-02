تقرير إستراتيجي: أردوغان يكرر أخطاءه الاقتصادية القاتلة والليرة أمام انهيار أسوأ

تكبدت البنوك الحكومية في تركيا مبلغ 37 مليون دولار خلال العامين الماضيين، وذلك من أجل حماية سعر الليرة بنظام ”التعويم الخاضع للسيطرة“، لتكتشف إدارة الرئيس رجب طيب أردوغان أن هذا التدخل في السوق ما عاد بالإمكان الاستمرار فيه.

وأظهرت دراسة اقتصادية متخصصة نشرها ”المعهد الملكي البريطاني للدراسات الإستراتيجية (تشتم هاوس) تحت عنوان ”تركيا تكرر أخطاءها“، أن الأسباب التي فجرت أزمة عام 2018 وأطاحت بالليرة التركية، جرى تكرارها خلال العامين الماضيين وتراكمت لتنذر بـ ”سقوط حرّ“ للعملة قد لا يكون بعيدا.

وأظهرت الدراسة التي صدرت، الاثنين، أن السبب في تداعي الاقتصاد التركي وتكرار الأخطاء القاتلة هو نهج الدكتاتورية الشاملة الذي يعتمده الرئيس أردوغان ويتدخل فيه بعزل محافظ البنك المركزي الذي لا ينفذ نظرياته وتعيين وزراء للمالية والخزانة من الموالين له شخصيا بغض النظر عن كفاءتهم.

وأظهرت أرقام الدراسة أن التحكم بالليرة التركية من خلال ”التعويم الخاضع للسيطرة“، لم يستطع أن يحفظ لليرة ارتفاعها المرحلي وأن الخط البياني لها كلف الدولة مبالغ ما عاد بالإمكان الالتزام بها.

Turkey is repeating the mistakes that led to the 2018 lira crisis and another freefall for the currency may not be far off.

