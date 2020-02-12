الليرة التركية تهبط لأدنى مستوى منذ مايو بفعل مخاوف من تصعيد في سوريا‎

هبطت الليرة التركية حوالي 0.8 % أثناء التعاملات، اليوم الأربعاء، مسجلة أدنى مستوى منذ مايو/ أيار الماضي بعد أن حذر الرئيس رجب طيب أردوغان قوات الحكومة السورية من مواصلة استهداف الجنود الأتراك في شمال غرب سوريا.

وقتل 13 جنديا تركيا في محافظة إدلب في أسبوع واحد، في قصف من قوات الحكومة السورية أثار قلقا من اتساع الصراع بين البلدين الجارين.

وبحلول الساعة 17:10 بتوقيت غرينتش، سجلت العملة التركية 6.0520 مقابل الدولار الأمريكي، منخفضة 0.6 % عن الإغلاق السابق البالغ 6.0170.

وفي وقت سابق اليوم، هبطت الليرة 0.79 % إلى 6.0650 للدولار، وهو أضعف مستوى لها منذ الثامن والعشرين من مايو/ أيار.