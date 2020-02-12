انخفاض أسعار الذهب مع تراجع حالات الإصابة بكورونا

انخفضت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، مع تراجع حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في الصين، وتحسن الإقبال على المخاطرة، على الرغم من أن ضبابية الأثر الاقتصادي للمرض ما زالت تدعم المعدن الأصفر.

وهبط الذهب الفوري 0.2% إلى 1564.15 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0818 بتوقيت غرينتش، في حين فقد الذهب في التعاملات الآجلة بالولايات المتحدة 0.2% إلى 1567.50 دولار.

وفي حين تجاوز عدد حالات الوفاة بسبب المرض 1100 حالة، قال أهم مستشار طبي في الصين فيما يتصل بتفشي الفيروس إن العدوى قد تنتهي في أبريل/ نيسان مع تراجع عدد الحالات الجديدة بالفعل في عدد من الأماكن.

وظل الدولار الأمريكي قريبا من أعلى مستوياته في أربعة أشهر بعدما تشبع بتدفقات إليه بوصفه ملاذا آمنا، إذ تزامنت المخاوف حيال فيروس كورونا مع بيانات حديثة تشير إلى قوة الاقتصاد الأمريكي.

في غضون ذلك، ارتفعت الأسهم الآسيوية في الوقت الذي يشعر فيه المستثمرون بأن أسوأ مرحلة في الوباء قد انتهت.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزل البلاديوم 0.5% إلى 2329.34 دولار للأوقية، وفقدت الفضة 0.6% إلى 17.53 دولار للأوقية، وخسر البلاتين 0.4% إلى 964.80 دولار.