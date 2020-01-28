الأسهم الأمريكية تنهض من ركام فايروس الصين.. وأبل يحلق

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انتعشت الأسهم الأمريكية الثلاثاء، ليتعافى المؤشر ستاندرد اند بورز 500 من أكبر انخفاض يومي له بالنسبة المئوية في نحو أربعة أشهر، تقودها مكاسب في أسهم أبل وأسماء أخرى تأثرت سلبا بالمخاوف من انكشافها على تفشي الفايروس التاجي في الصين والذي أوقد شرارة عمليات بيع في الآونة الأخيرة. وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 186.23 نقطة بما…