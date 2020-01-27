البرلمان اللبناني يقر موازنة 2020

أقر البرلمان اللبناني ميزانية الدولة لعام 2020 اليوم الاثنين، رغم أن رئيس لجنة المال والموازنة إبراهيم كنعان قال إن الايرادات المتوقعة قد لا تكون واقعية لأن البلاد تواجه أزمة اقتصادية ومالية كبيرة.

وأثناء اجتماع النواب في البرلمان بوسط بيروت لمناقشة الميزانية قام المتظاهرون بإلقاء الحجارة على رجال شرطة، تم نشرهم بالقرب من البرلمان.

وقال رئيس لجنة المال والموازنة في البرلمان إبراهيم كنعان لرويترز إن نسبة العجز المتوقعة في الموازنة هي7 %، من إجمالي الناتج المحلي وهي أكبر من المعدل المأمول به أصلا، والذي بلغ 0.6 %، مع انكماش الاقتصاد وخنقه بسبب أزمة السيولة.

وكانت حكومة سعد الحريري قد صاغت أصل ميزانية 2020 قبل أن تستقيل في أكتوبر/ تشرين الأول، تحت ضغط الاحتجاجات ضد النخبة الحاكمة التي دفعت لبنان نحو أزمة متعددة الأوجه.

وأمام البرلمان قال رئيس الوزراء حسان دياب الذي تشكلت حكومته الأسبوع الماضي، إن حكومته لن تعرقل موازنة 2020 التي أعدها سلفه.

وقال كنعان في مستهل الجلسة البرلمانية يوم الاثنين إن ”الواردات المعاد تقديرها قد لا تكون واقعية في ضوء الانكماش الاقتصادي“.

وقاطعت بعض الأحزاب الجلسة وجر ى جدال حول دستورية الجلسة إذ أن حكومة دياب لم تقدم بيانها الوزاري بعد ولم تنل الثقة ولم تعد أرقام الموازنة.

ولبنان في خضم أزمة مالية واقتصادية ناجمة عن عقود من سوء الإدارة وفساد الدولة فضلا عن أزمة سيولة دفعت البنوك إلى فرض قيود غير قانونية على أموال المودعين وتراجع سعر الليرة.