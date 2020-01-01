أقل تحرك سنوي على الإطلاق لمؤشر الدولار في 2019

سجل مؤشر الدولار الأمريكي أصغر تحرك سنوي له على الإطلاق في 2019، مكتفيا بزيادة 0.24%، بعد تراجع في كانون الأول/ديسمبر الجاري محا مكاسبه السابقة، حيث أدت آمال التجارة وثقة المستثمرين إلى تضاؤل الطلب على العملة التي تعد ملاذا آمنا.

وصعد اليوم الثلاثاء الجنيه الإسترليني واليورو وحفنة من العملات الحساسة للتجارة مع هبوط الدولار إلى أدنى مستوياته في ستة أشهر، حيث تدعم الإقبال على المخاطرة بفضل تفاؤل المستثمرين حيال النمو العالمي والمرحلة 1 من اتفاق التجارة الأمريكي الصيني.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم، إن توقيع المرحلة الأولى من الاتفاق سيكون في 15 كانون الثاني/يناير المقبل في البيت الأبيض، وإن كان مازال هناك قدر من الارتباك بخصوص تفاصيل الاتفاق.

وتراجع مؤشر الدولار 0.33% في أحدث قراءة له إلى 96.418، مواصلا الانخفاض للجلسة الرابعة على التوالي، ومسجلا أضعف مستوى له منذ أول تموز/يوليو الماضي.

ودفع اتفاق التجارة الذي تم التوصل إليه في وقت سابق من كانون الأول/ديسمبر الدولار إلى الانخفاض 1.89% على مدار الشهر المنقضي.

وكان أداء الدولار قويا قبل كانون الأول/ديسمبر، بفضل الأداء المتفوق للاقتصاد الأمريكي وفترة طويلة من عدم التيقن إزاء المفاوضات بين واشنطن وبكين.

وقال محللو ميتسوبيشي يو.اف.جيه: ”ضعف الدولار قرب نهاية العام الحالي تزامن مع تجدد التيسير من مجلس الاحتياطي الاتحادي وانحسار التشاؤم حيال توقعات النمو العالمي“.

وفي آخر جلسات العام، كان الدولار مرتفعا 0.24% فقط للعام 2019، مقارنة مع 4.4% في 2018، وفي نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، كان المؤشر مرتفعا 2.18% للعام بأكمله.