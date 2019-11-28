رئيس داماك العقارية يشتري بيت الأزياء الإيطالي كافالي‎

قال بيت الأزياء الإيطالي روبرتو كافالي، إن حسين سجواني رئيس مجلس إدارة داماك العقارية في دبي اشتراه اليوم الخميس، منهيًا عملية بيع استغرقت وقتًا طويلًا.

وأسس روبرتو كافالي شركة الأزياء الإيطالية، ومقرها فلورنسا، في أوائل السبعينات، وكافحت الشركة لسنوات لتنشيط مبيعاتها واجتذاب الاهتمام في قطاع تهيمن عليه شركات كبيرة غنية.

واشترى سجواني بيت الأزياء الإيطالي من خلال شركته للاستثمار المباشر فيجن إنفستمنتس، إحدى وحدات مجموعة دي.آي.سي.أو، التي تملك منتجات وفنادق ومراكز فاخرة للتسوق، بحسب بيان كافالي.

وقالت مجموعة دي.آي.سي.أو إن الصفقة خطوة مهمة في استراتيجية المجموعة وتطوير لشراكة ترجع لعام 2017، ستقوم كافالي بموجبها بتطوير التجهيزات الداخلية لبعض الفنادق الفاخرة.

وقالت دي.آي.سي.أو إنها ستضمن الاستقرار لإدارة كافالي.

وكانت شركة الاستثمار المباشر الإيطالية كليسيدرا قد استحوذت على كافالي في 2015 في محاولة لإحداث تغيير شامل لبيت الأزياء، لكنها بدأت بعد عامين البحث عن مستثمر جديد.

وفي مارس آذار طلب بيت الأزياء حماية من الدائنين بهدف تيسير عملية البيع، ودخل في وقت لاحق في اتفاقية إعادة هيكلة دين.

وفي يونيو حزيران، برز خمسة مستثمرين محتملين لإنقاذ بيت الأزياء، من بينهم رئيس داماك وأو.تي.بي الإيطالية وبلوستنار الأمريكية، حسبما قالت مصادر.